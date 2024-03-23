Экс-руководитель КФФ высказался о поражении сборной Казахстана от Греции

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Бывший вице-президент КФФ Олжас Абраев прокомментировал прошедший матч сборной Казахстана против сборной Греции, который закончился крупным поражением команды Магомеда Адиева (0:5), сообщают Vesti.kz

"Каждое поражение нашей сборной бьет по сердцу словно острый нож. Все дело в том, что мы искренне переживаем за команду, глубоко пропускаем через себя и победу, от души принимая праздник, и так же глубоко пускаем внутрь поражение.

Искренность и открытость — это истинные черты казахского народа, визитная карточка нашей страны, и образ жизни казахстанцев. Я прекрасно понимаю чувства миллионов соотечественников и тоже испытываю их внутри. А еще больше и сильнее переживают бурю эмоций внутри наши футболисты.

Большой опыт работы в Федерации, когда мы вместе с командой проходили как через унизительные поражения, так и через супер громкие победы, лишний раз вчера мне напомнил, что футбол - это игра, где всегда есть победитель и всегда будет проигравший. Сборная споткнулась. Да, это было больно. Но боль проходит. Через труд, пот, кровь, упорные тренировки приходят новые большие победы. Так уже было, и будет снова.

Магомед Мусаевич собрал команду, способную бороться на равных с любым соперником. Прошедший отборочный цикл на Евро перевернул представления футбольного мира о сборной Казахстана. Это одна из главных побед нашего футбола! И за это спасибо КФФ и Адиеву, которые не переставая трудились, создавали условия и работали на текущий результат.

У нас талантливая команда, которая выкладывается по максимуму. Это та самая команда, которой мы гордились и будем гордиться. Они обязательно встанут, отряхнутся и будут пахать дальше ради Казахстана, ради Народа, ради большой Победы. Вперед, Казахстан! Всегда вместе с вами!", - написал Абраев в своих социальных сетях. 

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Абраев Олжас Сборная РК по футболу

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