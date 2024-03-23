Экс-руководитель КФФ высказался о поражении сборной Казахстана от Греции

Бывший вице-президент КФФ Олжас Абраев прокомментировал прошедший матч сборной Казахстана против сборной Греции, который закончился крупным поражением команды Магомеда Адиева (0:5), сообщают Vesti.kz.

"Каждое поражение нашей сборной бьет по сердцу словно острый нож. Все дело в том, что мы искренне переживаем за команду, глубоко пропускаем через себя и победу, от души принимая праздник, и так же глубоко пускаем внутрь поражение.

Искренность и открытость — это истинные черты казахского народа, визитная карточка нашей страны, и образ жизни казахстанцев. Я прекрасно понимаю чувства миллионов соотечественников и тоже испытываю их внутри. А еще больше и сильнее переживают бурю эмоций внутри наши футболисты.

Большой опыт работы в Федерации, когда мы вместе с командой проходили как через унизительные поражения, так и через супер громкие победы, лишний раз вчера мне напомнил, что футбол - это игра, где всегда есть победитель и всегда будет проигравший. Сборная споткнулась. Да, это было больно. Но боль проходит. Через труд, пот, кровь, упорные тренировки приходят новые большие победы. Так уже было, и будет снова.

Магомед Мусаевич собрал команду, способную бороться на равных с любым соперником. Прошедший отборочный цикл на Евро перевернул представления футбольного мира о сборной Казахстана. Это одна из главных побед нашего футбола! И за это спасибо КФФ и Адиеву, которые не переставая трудились, создавали условия и работали на текущий результат.

У нас талантливая команда, которая выкладывается по максимуму. Это та самая команда, которой мы гордились и будем гордиться. Они обязательно встанут, отряхнутся и будут пахать дальше ради Казахстана, ради Народа, ради большой Победы. Вперед, Казахстан! Всегда вместе с вами!", - написал Абраев в своих социальных сетях.

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.



