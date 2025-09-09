Экс-партнер Месси потребовал пожизненного контракта для главного тренера Аргентины

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился своим мнением о главном тренере национальной команды Лионеле Скалони, сообщают Vesti.kz.

Уже в среду, 10 сентября, "альбиселесте" проведут выездной матч против сборной Эквадора в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

"Нам нужно подписать со Скалони контракт пожизненно. Все, чего он добился, все, что он делает, сколько игроков он раскрыл. Надеюсь, он останется еще на много лет", - цитирует Ди Марию NazaCarpYT.

Напомним, Скалони возглавил аргентинскую сборную в 2018 году. За время его работы команда достигла впечатляющих результатов: в 2021 году выиграла Кубок Америки, в 2022-м стала чемпионом мира, а летом 2024 года вновь подняла над головой трофей континентального первенства.

Добавим, что Ди Мария в 2024 году завершил карьеру в национальной команде, где выступал с 2008 года, в том числе, защищая ее цвета в одном ряду со звездным Лионенем Месси.