Форвард Игорь Сергеев поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Узбекистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Championa.Asia.

В поединке второго тура CAFA Nations Cup против Туркменистана экс-нападающий костанайского "Тобола" и "Актобе" оформил дубль и довёл свой счёт до 23 мячей за национальную команду.

Таким образом, Сергеев обошёл Одилжона Ахмедова (21 гол) и Игоря Шквырина (20). Для этого ему понадобилось 77 матчей.

Лидером списка остаётся Элдор Шомуродов - 42 забитых мяча в 82 встречах.