Экс-игрок сборной России защитил Черчесова и обвинил игроков сборной Казахстана
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Ранее сборная Казахстана уступила Австрии – 0:2. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у Казахстана четыре поражения и ничья со счетом 0:0.
"Давайте так, работа тренера не изменилась: так же выходишь на тренировки, так же тренируешь. Тренировочный процесс везде одинаков – с учетом разновидностей. Тренер же не был таков, чтобы он не приходил или не приезжал.
Тренер же не играет! Выходят футболисты. Они и виноваты, что не забили ни одного мяча. Тренер может только поорать, пошуметь.
О чем я и говорил в начале, когда Стас только пошел в Казахстан. В принципе он понимал, куда шел. Он видел группу команд. Мы сразу сказали, что там ничего не будет. Так же все и останется.
Увольнение Черчесова? Судя по всему, наверное, да. А что такого? Когда тренер куда-то приходит, он должен быть готов к увольнению. Тем более когда нет результата. Все познается в сравнении, особенно в спорте.
Когда чего-то добиваешься, тебя готовы целовать во все места. А когда проигрываешь, те же люди пробегают мимо", - заявил Мостовой в интервью "Спорт день за днем".
Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом.
Реклама