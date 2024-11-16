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Экс-игрок "Челси" заявил о выходе сборной Казахстана на чемпионат мира

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Экс-игрок "Челси" заявил о выходе сборной Казахстана на чемпионат мира ©КФФ

Бывший защитник сборной России и "Челси" Юрий Жирков высказал свое мнение о результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова, передают Vesti.kz

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Бывший защитник сборной России и "Челси" Юрий Жирков высказал свое мнение о результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова, передают Vesti.kz

Сборная Казахстана потерпела четыре поражения в пяти матчах Лиги наций под руководством 61-летнего россиянина. 

"Как мне говорят, он просматривает игроков в чемпионате. Он работает первый год, больше смотрит игроков. Думаю, что его основная задача все‑таки — выйти на чемпионат мира", — приводит слова Жиркова "Матч ТВ".

После поражения от Австрии (0:2) в Алматы сборная Казахстана потеряла шансы на сохранения места в дивизионе B Лиги наций. Заключительный матч в группе команда Черчесова проведет 17 ноября в Осло против Норвегии. 

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом.

Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Лига наций Футбол

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