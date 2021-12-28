Экс-форвард сборной Казахстана ушел в бизнес и стал моделью

©ФК "Тюмень"
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Сегодня 17:05

Бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Тимур Байжанов решил заняться бизнесом, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 31-летний футболист открыл магазин одежды в родном Павлодаре, а в качестве модели выступили сам Байжанов и его бывшие одноклубники - Григорий Сартаков и Изат Кулжанов.

Байжанов выступал за такие клубы, как "Иртыш", "Экибастуз", "Кайрат", "Кызыл-Жар", "Тараз" и "Окжетпес". Также в карьере полузащитника была российская "Тюмень". В 2013 году он дебютировал за сборную Казахстана в товарищеской встрече против Молдовы.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022


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