"Его все любят". Назван кандидат на замену Алиеву в сборной Казахстана

Экс-защитник сборной Казахстана по футболу Алексей Мулдаров высказался о своём кандидате на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

"Думаю, тот, кого футболисты уважают и тот, про которого ни один человек плохого не скажет, это Нурбол Жумаскалиев. Его все любят. Он и человек хороший, и очень грамотный, умный. Только он справится. Потому что он именно знает", — цитирует слова Мулдарова Legalbet.kz.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана Али Алиев объявил о своём уходе после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в отборочном матче чемпионата мира-2026. Специалист проработал с национальной командой всего несколько месяцев, официально возглавив её в мае и сменив на посту россиянина Станислава Черчесова.

Нурбол Жумаскалиев, в свою очередь, в настоящее время руководит костанайским "Тоболом", который уверенно держится в тройке лидеров КПЛ, набрав 44 очка после 20 туров.