"Его все любят". Назван кандидат на замену Алиеву в сборной Казахстана

Али Алиев. ©КФФ, Алексей Сисенбин

Экс-защитник сборной Казахстана по футболу Алексей Мулдаров высказался о своём кандидате на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

"Думаю, тот, кого футболисты уважают и тот, про которого ни один человек плохого не скажет, это Нурбол Жумаскалиев. Его все любят. Он и человек хороший, и очень грамотный, умный. Только он справится. Потому что он именно знает", — цитирует слова Мулдарова Legalbet.kz.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана Али Алиев объявил о своём уходе после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в отборочном матче чемпионата мира-2026. Специалист проработал с национальной командой всего несколько месяцев, официально возглавив её в мае и сменив на посту россиянина Станислава Черчесова.

Нурбол Жумаскалиев, в свою очередь, в настоящее время руководит костанайским "Тоболом", который уверенно держится в тройке лидеров КПЛ, набрав 44 очка после 20 туров.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

