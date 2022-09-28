Дубль Месси помог Аргентине разгромить Ямайку

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Сегодня 09:27
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Сборная Аргентины по футболу обыграла Ямайку в товарищеском матче. Встреча прошла в США и завершилась со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым на 13-й минуте отличился Хулиан Альварес, после чего два гола забил Лионель Месси на 86-й и 89-й минутах соответственно.

Этот матч стал для аргентинцев заключительным в списке товарищеских.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Аргентина выступит в квартете С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Аргентина Ямайка

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