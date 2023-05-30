Дебютировал в КПЛ в 23 года и был замечен Адиевым. Вингер "Тобола" получит вызов в сборную Казахстана?

Вот уже второй раз подряд в расширенный список национальной сборной Казахстана по футболу попал 23-летний вингер "Тобола" Ислам Чесноков. Вряд ли многие из любителей КПЛ знали об этом футболисте до начала этого сезона, ведь важного прогресса в своей карьере он добился за пределами родной страны. Корреспондент Vesti.kz - о том, как полузащитник, не выделявшийся в низших дивизионах Казахстана, в конечном итоге дорос до статуса кандидата в сборную.

В марте Чесноков оказался в расширенном списке Магомеда Адиева, но в окончательный не попал. Теперь, спустя два с лишним месяца, имя футболиста вновь есть в расширенном списке. И уже завтра, 31 мая, станет известно, кто из 34 игроков попадет в окончательный состав на матчи отборочного цикла чемпионата Европы против Сан-Марино и Северной Ирландии.

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Теперь перейдем непосредственно к личности и карьере Ислама. Он родился в Усть-Каменогорске и является воспитанником футбольного центра местного "Востока". Его профессиональная карьера началась в 2018 году, когда в 18-летнем возрасте он подписал контракт с молодежной командой "Алтая". В итоге за этот клуб он выступал до 2021 года, пока не уехал в зарубежный чемпионат.

На протяжении трех сезонов Чесноков играл за молодежку и основу "Алтая", выступая во второй и первой лигах Казахстана. Покинуть клуб он решился только весной 2021-го, когда появилась информация о расформировании клуба, а футболистов попросили искать новое место работы.

В итоге агент футболиста нашел вариант в Беларуси, где заинтересованность в игроке проявила "Белшина" из второго по значимости дивизиона страны. Подытоживая старт карьеры в родном "Алтае", стоит отметить, что во втором и третьем дивизионе Казахстана Чесноков суммарно провел 65 матчей, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами. Поэтому нельзя сказать, что он как-то выделялся в составе родной команды или был ее лидером.

В первом же сезоне в новом чемпионате Чесноков проявил себя здорово. Приняв участие в 28 матчах, молодой игрок забил семь голов и отметился четырьмя ассистами. Своими усилиями казахстанец не только помог "Белшине" стать самой результативной командой чемпионата, но и пробиться в высший дивизион со второго места.

В начале 2022-го он мог оказаться в "Каспии", куда отправился на просмотр. Но в итоге футболист решил остаться в "Белшине", чтобы ощутить на себе уровень высшей лиги. И Ислам не затерялся даже там, в 27 матчах отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Он поучаствовал почти в четверти от всех голов команды в чемпионате и помог ей сохранить прописку в высшем дивизионе.

Перед началом сезона-2023 вингер едва не уехал на повышение в клуб российской премьер-лиги "Ахмат". Но в итоге клуб не решился подписывать контракт с казахстанцем по итогам просмотра. После этого у Чеснокова появился вариант с возвращением на родину, и он пришелся ему по душе. Так Ислам стал футболистом "Тобола" и в 23 года дебютировал в премьер-лиге родной страны.

В первом же официальном матче за костанайцев он отличился голом, а случилось это в первом туре КПЛ против "Аксу" (3:1). Также в текущем первенстве он принес победу над "Мактааралом" (1:0) и забил в кубковом матче с "Шахтером" (2:0). В игре с "Кайратом" в чемпионате Ислам стал светлым пятном в составе "Тобола", забив и ассистировав партнеру. Однако это не помогло его команде набрать очков - 2:3.

После 11 туров костанайцы находятся в середине турнирной таблице, занимая седьмую строчку. Пока клуб далек от того, чтобы поистине порадовать своих болельщиков, но рвением перспективного игрока они должны быть довольны. По системе "гол+пас" Чесноков занимает второе место в команде. На его счету четыре мяча и ассист, а лучше показатель лишь у форварда Игоря Сергеева (5+1).

Можно сказать, что одним из открытий нового сезона КПЛ является именно Чесноков. Казахстанский футболист, о котором большая часть болельщиков раньше не слышала, и который еще два года назад уезжал во второй дивизион Беларуси после трех посредственных сезонов во второй и первой лигах. Сейчас перед нами твердый кандидат в национальную сборную Казахстана. И вполне возможно, что со второго раза Ислам получит свой шанс проявить себя в главной команде страны.

Отметим, что в прошлом Чесноков ни разу не вызывался в молодежную или юношескую сборную страны.

Фото: ФК "Тобол"©️

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