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Казахстанский футбольный клуб расформируют. Названы причины

Команда уже направила письмо в КФФ.

Казахстанский футбольный клуб расформируют. Названы причины
Фото: ФК "Алтай"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Футбольный клуб "Алтай", выступающий в первой лиге Казахстана, будет расформирован. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

По информации источника, футболисты "Алтая" уже получили соответствующие сообщения, в котором их попросили искать себе новые команды.

"Ребята, Управление физической культуры и спорта ВКО решило нецелесообразным финансировать клуб в свете последних результатов команды, а также потому, что упор будет сделан на детский футбол! В связи с этим вам всем нужно искать новые клубы!

Вот такое неутешительное SMS получили футболисты "Алтая" из Восточно-Казахстанской области", - пишет источник.

В свою очередь канал "Тень отца Гурмана" приводит другую причину расформирования клуба - клановая борьба внутри команды из ВКО.

"В межсезонье директор клуба Асхат Акылбеков и спортдиректор Вячеслав Федоров решили подвинуть из "Алтая" главного тренера Сергея Тимофеева, будто забыв, кто его крышует.
И вот "крыша" в лице акима области Даниала Ахметова в очередной раз встала на сторону Сергея Анатольевича, просто перекрыв финансовый кислород Акылбекову с Федоровым. Вот и вся "забота о детях" и судьбе футбола в регионе.

И еще. Знающие люди утверждают, что за время своего недолгого существования "Алтай" истратил пять миллиардов тенге бюджетных денег. Причем истратил впустую. Два года подряд команда уверенно шла в лидерах Первой лиги большую часть сезона, но в итоге благополучно сливалась. И с кого теперь спрашивать за эти пять ярдов?" - пишет источник.

Между тем журналист Айдын Кожахмет пишет, что ФК "Алтай" уже направил в КФФ письмо, в котором уведомил о своем решении не принимать участия в розыгрыше первой лиги сезона-2021.

"По моей информации, истинной причиной снятия "Алтая" с чемпионата является никак не забота о детях, учитывая тот факт, что теперь под вопросом остается судьба футбольного центра. Просто денег на всех не хватает, а в области в приоритете другие виды спорта (те, что любит аким) - легкая атлетика и волейбол. А футбол никому там не интересен.

Чиновникам не нравится, что в футболе есть относительный порядок. Ведь в том же волейболе как: захотят игрока "кинуть" на деньги и нет проблем. А в футболе есть ФИФА, рычаги давления. И послать их не пошлешь.

Например, "Алтай" вот уже на протяжении четырех лет не может рассчитаться с болгарином Пламеном Димовым за сезон-2016. Руководители клуба, может, и рады рассчитаться, но не могут - в акимате платеж не пропускают, так как не видят никаких оснований для этого. Дескать, в 2017-м мы же все заново начали, со второй лиги.

Между тем решение ФИФА уже давно вышло, и на клуб наложили трансферный бан. И чиновникам из акимата проще закрыть клуб, чем платить долги, даже несмотря на то, что сумма там отнюдь не огромная", - добавил инсайдер.

Добавим, что старт нового сезона первой лиги запланирован на 3 апреля. Под вопросом участие одного клуба.

 

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Метки:
Первая лига Казахстана Алтай

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