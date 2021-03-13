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Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу

Участие одного клуба под вопросом.

Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Старт чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги запланирован на 3 апреля, сообщает Meta-ratings.kz.

В текущем сезоне примут участие 12 команд. При этом столичный СДЮСШОР №8, в прошлом сезоне дебютировавший в первой лиге, еще не теряет надежды заявиться на сезон.

Из числа прошлогодних участников четыре команды пошли на повышение, а "Жетысу Б" прекратил свое существование.

Пополнили же дивизион: "Окжетпес" из КПЛ и три клуба из второй лиги – "Игилик", "Аксу" и "Кызыл-Жар СК М". 

15 марта начнется заявочная кампания для клубов этого дивизиона.

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Метки:
Первая лига Казахстана

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