Дебютанты, история и сравнения. Что нужно знать о первом матче сборной Казахстана без Адиева?

Автор: Димаш Тулегенов

Уже сегодня, 7 июня, в Ереване состоится товарищеский матч между национальной командой Армении и сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом главном в преддверии этой встречи.

Игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале и официальном сайте Qazsport. Комментаторы матча: Ерсін Ерік и Димаш Тулегенов.

Первый матч после ухода Адиева, но все еще без Черчесова

Впервые за два с лишним года сборная Казахстана сыграет не под руководством Магомеда Адиева. Самый успешный тренер в истории национальной команды уже покинул пост. При этом новый рулевой Станислав Черчесов пока не приступил к обязанностям и не будет присутствовать в Ереване.

Эту игру сборная Казахстана проведет под руководством Руслана Балтиева, который долгое время трудится в тренерском штабе национальной команды. Накануне он принял участие в предматчевой пресс-конференции.

Два футболиста могут дебютировать за сборную Казахстана

Из 27 вызванных футболистов есть два потенциальных дебютанта национальной команды, и оба являются вратарями. Это 30-летний Александр Заруцкий из "Астаны" и 23-летний Данил Устименко из "Кайрата".

Заруцкий шесть раз входил в заявку сборной на матч, но раз за разом оставался на скамейке запасных. У Устименко аналогичный опыт, включающий в себя аж десять таких игр. Кстати говоря, Данил был вызван в сборную в последний момент из-за неготовности Бекхана Шайзада.

Но не факт, что кто-то из голкиперов сегодня проведет первый матч за сборную, так как в строю основной вратарь команды Игорь Шацкий. Да и если кто-то и выйдет на поле, то крайне маловероятно, что это сделают сразу два голкипера.

В этой игре мог дебютировать еще один игрок - 22-летний защитник Адильхан Добай. Но в итоге этому не суждено сбыться - казахстанец получил тяжелую травму.

Возвращенцы: кто-то не играл в сборной два года, а кто-то все три

В эту категорию футболистов мы бы отнесли отбывшего двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга Айбола Абикена, который не играл за команду с 2022 года, а также форварда Рамазана Каримова и защитника Алибека Касыма - оба дебютировали в составе в 2021 году, провели по два матча и больше на поле в футболке сборной не выходили.

Если у Каримова и Касыма весь опыт игр за сборную ограничивается двумя играми в 2021 году, то на счету Абикена 14 матчей за команду и один гол - тот самый дальний удар с центра поля против Албании.

Думается, что сегодня у каждого из них будет возможность выйти на поле и вновь почувствовать атмосферу сборной.

Пора радовать? Казахстан не выигрывает у Армении уже 17 лет

Всего между сборными двух стран было семь матчей, три из которых - товарищеские, еще четыре - в рамках квалификации на мировые и континентальные первенства. Пока статистика не в пользу казахстанской дружины - две победы, одна ничья и четыре поражения.

Последний успех Казахстана в этом противостоянии датирован 2007 годом, когда в гостевой встрече отбора на Евро-2008 команда выиграла со счетом 1:0. Единственный гол забил Сергей Остапенко.

После этого было три поражения, а также ничья в последней игре, состоявшейся в октябре 2017-го в Астане - 1:1. В той встрече у хозяев отличился Бауыржан Турысбек.

У Армении выше рейтинг и дороже состав

В рейтинге ФИФА сборная Армении занимает 95-е место, а Казахстана - 103-е. Актуальный на сегодняшний день составы оцениваются следующим образом: игроки сборной Армении стоят 36 миллионов евро, футболисты команды Казахстана - 14,955 миллиона.

Самыми дорогостоящими игроками в составах обеих сборных являются представители российской премьер-лиги (РПЛ) - Эдуард Сперцян из "Краснодара" (20 миллионов) и Нуралы Алип из "Зенита" (3 миллиона).

Напомним, что это первый из двух товарищеских матчей сборной Казахстана в июне. 11 числа команда встретится с Азербайджаном на нейтральном поле в Венгрии.

Что касается сборной Армении, то эта команда 4 июня уже сыграла в гостях с участниками Евро-2024 из Словении. В итоге подопечные Александра Петракова проиграли со счетом 1:2, а единственный гол у гостей забил экс-защитник "Астаны" Вараздат Ароян.

Фото: КФФ©️