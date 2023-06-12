Дебют откладывается? Стало известно о травме новичка сборной Казахстана

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев получил повреждение на тренировке национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Как сообщает источник универсальный игрок российского клуба "Крылья Советов" может пропустить два матча против Сан-Марино и Северной Ирландии. Эти матчи состоятся 16 и 19 июня соответственно.
Напомним, в начале июня он получил гражданство Казахстана и получил вызов в национальную команду.
Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в таких клубах, как "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" и "Химки". Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Ранее уроженец Казахстана становился чемпионом Европы до 17 лет в составе сборной России (2013). В 2017-м был чемпионом России в составе московского "Спартака".