Дебют откладывается? Стало известно о травме новичка сборной Казахстана

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Сегодня 21:54
©ПФК "Крылья Советов"

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев получил повреждение на тренировке национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Как сообщает источник универсальный игрок российского клуба "Крылья Советов" может пропустить два матча против Сан-Марино и Северной Ирландии. Эти матчи состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Напомним, в начале июня он получил гражданство Казахстана и получил вызов в национальную команду.

Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в таких клубах, как "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" и "Химки". Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".

Ранее уроженец Казахстана становился чемпионом Европы до 17 лет в составе сборной России (2013). В 2017-м был чемпионом России в составе московского "Спартака".

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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