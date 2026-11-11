Де ла Фуэнте объявил решение по Ямалю в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте объяснил, почему решил не задействовать Ламина Ямаля в ближайшем матче Лиги наций с Чехией, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что вингер "Барселоны" не приехал в расположение сборной из-за проблем с коленом. По словам де ла Фуэнте, Ямаль почувствовал дискомфорт после матча "Барселоны" против "Астон Виллы" в Лиге чемпионов (3:0). На этом фоне наставник решил не рисковать здоровьем футболиста.

"Это правильное решение. Безусловно, он хотел играть, и если бы у нас возникла чрезвычайная ситуация, мы выпустили его в стартовом составе [на матч с Чехией]. Но рисковать не стоило. Очевидно, в первую очередь мы думали о его здоровье, а затем о том, чтобы он был в идеальной форме к воскресенью.

У него небольшое воспаление, мешающее ему чувствовать себя нормально. Если все будет хорошо, он скоро приедет.

[Когда речь идет о здоровье, между игроками] нет никаких различий. Если это финал, игроки сами просят поставить их [в состав], независимо от обстоятельств. В данном случае лучше всего, чтобы они подошли в идеальной форме к следующему матчу. Они могли бы сыграть в четверг, но, возможно, не были бы в такой отличной форме к воскресенью", – сказал де ла Фуэнте в интервью EFE.