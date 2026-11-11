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Де ла Фуэнте нашёл в "Барселоне" замену двум игрокам сборной Испании

Луис де ла Фуэнте. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может привлечь двух молодых футболистов "Барселоны" для повышения конкуренции в национальной команде, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, Марк Берналь способен составить конкуренцию Мартину Субименди в опорной зоне, а Хави Эспарт - Алехандро Гримальдо на левом фланге обороны.

Берналь может вытеснить Субименди

В сборной Испании Родри остаётся основным игроком в опорной зоне. Однако второе место на этой позиции может стать предметом конкуренции между Субименди и Берналем.

Для этого воспитаннику "Барселоны" необходимо получать больше игровой практики под руководством Ханси Флика, в том числе выступать в роли единственного опорного полузащитника. Это позволит Де ла Фуэнте оценить его готовность к борьбе за место в составе на Евро-2028.

Эспарт может конкурировать с Гримальдо

Хави Эспарт закрепился в основном составе "Барселоны" и выступает на обоих флангах обороны. Его универсальность может заинтересовать Де ла Фуэнте.

Если футболист продолжит прогрессировать и докажет свой уровень на позиции левого защитника, он сможет побороться с Гримальдо за место в сборной Испании.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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