Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может привлечь двух молодых футболистов "Барселоны" для повышения конкуренции в национальной команде, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, Марк Берналь способен составить конкуренцию Мартину Субименди в опорной зоне, а Хави Эспарт - Алехандро Гримальдо на левом фланге обороны.

Берналь может вытеснить Субименди

В сборной Испании Родри остаётся основным игроком в опорной зоне. Однако второе место на этой позиции может стать предметом конкуренции между Субименди и Берналем.

Для этого воспитаннику "Барселоны" необходимо получать больше игровой практики под руководством Ханси Флика, в том числе выступать в роли единственного опорного полузащитника. Это позволит Де ла Фуэнте оценить его готовность к борьбе за место в составе на Евро-2028.

Эспарт может конкурировать с Гримальдо

Хави Эспарт закрепился в основном составе "Барселоны" и выступает на обоих флангах обороны. Его универсальность может заинтересовать Де ла Фуэнте.

Если футболист продолжит прогрессировать и докажет свой уровень на позиции левого защитника, он сможет побороться с Гримальдо за место в сборной Испании.