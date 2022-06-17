Четыре страны подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на другие источники.

Отмечается, что политические и спортивные власти этих четырех стран встретились в Асунсьоне, столице Парагвая, чтобы обозначить основные моменты официальной кандидатуры.

Цель состоит в том, чтобы отметить столетие чемпионата мира по футболу в Южной Америке, где в 1930 году в Уругвае был проведен первый чемпионат мира.

Ранее от Европы Португалия и Испания также официально выдвинули свои кандидатуры на организацию ЧМ-2030. В 2022 году ЧМ должен пройти в Катаре, а в 2026 году турнир совместно организовывают США, Канада и Мексика.

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