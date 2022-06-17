Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте объявила города, которые примут матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турнир примут США, Канада и Мексика.
От США это Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.
От Мексики - Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.
От Канады - Торонто и Ванкувер.
Всего на проведение финальной части ЧМ, в котором впервые в истории мундиаля примут участие 48 сборных, претендовали 23 города.
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