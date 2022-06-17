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Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу

Названы 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу
©Reuters
Новости спорта Футбол Сборные
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте объявила города, которые примут матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир примут США, Канада и Мексика.

От США это Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

От Мексики - Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.

От Канады - Торонто и Ванкувер.

Всего на проведение финальной части ЧМ, в котором впервые в истории мундиаля примут участие 48 сборных, претендовали 23 города.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу ФИФА

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