Четыре футболиста из чемпионата Казахстана вызваны на матчи Кубка трех наций

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин объявил список игроков, вызванных для подготовки к Кубку трех наций, который пройдет с 2 по 7 сентября в Бишкеке, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФС.

Из чемпионата Казахстана были вызваны Артем Прядкин ("Шахтер"), Тамирлан Козубаев, Фархат Мусабеков (оба - "Туран") и Гулжигит Алыкулов ("Кайрат").

Международный турнир, на котором также сыграют команды Палестины и Бангладеша, пройдет в рамках подготовки сборной Кыргызстана к отборочным играм Кубка Азии-2023.

Учебно-тренировочные сборы команды стартуют 23 августа.

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