Черчесову дали шанс в сборной Казахстана. Известны подробности

Инсайдер, ранее работавший в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и хорошо знакомый с внутренней ситуацией, сообщил изданию "ВсеПроСпорт", что Станислав Черчесов, вероятно, получит шанс проявить себя в первых двух матчах отбора к ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Уже 22 марта сборная Казахстана встретится на выезде с Уэльсом, а 25 марта проведет выездную игру против Лихтенштейна. Эти поединки станут важным испытанием для тренера и команды.

"Камнем преткновения может стать большая компенсация в случае разрыва контракта. Сверху позвонили и сказали - посмотрите на "математику". Да и сам Черчесов упирает на то, что перед ЧМ-2018 тоже стоял вопрос о его отставке, а после турнира его любила вся страна. Говорит о том, что игроки его уважают, он к ним тоже притерся. Поэтому есть вероятность, что ему дадут поработать в двух стартовых турах отборочного цикла ЧМ-2026. Там два выездных матча - с Уэльсом и Лихтенштейном. Привезет оттуда два, три, четыре очка - тогда другое дело. А если нет - в мае истекает его контракт по схеме "1+1", можно спокойно расставаться. Уже есть три кандидата из дальнего зарубежья на его место", - сказал источник.

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых, сыграла один раз вничью и пять встреч проиграла с общим счетом 0:15.