Черчесов выбрал окончательный состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов определился с окончательным составом на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ. 14 ноября национальная команда примет в Алматы команду Австрии, а 17-го, сыграет в Осло против Норвегии.

В окончательный список вошли 27 футболистов. Отметим, учебно-тренировочный сбор стартует 11 ноября в Алматы.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба – "Жетысу");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба – "Ордабасы"), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр);

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Рамазан Каримов ("Астана"), Жан Али Пайруз ("Елимай").

Черчесов воспитывает Оразова и Самородова. Он уже проделывал это с топ-игроками в сборной России

Напомним, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B после четырех туров, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.