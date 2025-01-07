Черчесов встретился с новым президентом КФФ. Раскрыты подробности

Во вторник, 7 января, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов провел встречу с недавно избранным президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) Маратом Омаровым. О состоявшемся диалоге 61-летний специалист рассказал в интервью "СЭ", сообщают Vesti.kz.

- Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым. - Прим. Ред), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной. Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й - с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву - сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

- В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

- Моим - нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался.

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых, сыграла один раз вничью и пять встреч проиграла с общим счетом 0:15.

Добавим, что 20 декабря 2024 года в Астане состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Безоговорочным победителем, набравшим 94 процента голосов (34/36), стал 36-летний Омаров.

Прежним руководителем КФФ был Адлет Барменкулов, при котором свою должность получил Черчесов.