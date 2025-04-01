Черчесов вернется в сборную Казахстана? Обнародованы новые детали

Ранее на сайте Vesti.kz появилась информация о скором возвращении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Спешим всех успокоить и объявить, что это была шутка от редакции на 1 апреля.

Никакой информации о Черчесове и его будущем в сборной Казахстана нет. Команду по-прежнему тренирует Али Алиев и пока неизвестно, будет ли в скором времени назначен кто-либо на постоянную должность.

С 1 апреля, друзья! Всем хорошего настроения 😁👍

Станислав Черчесов вернется на пост главного тренера сборной Казахстана