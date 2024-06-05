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Черчесов рассказал о будущем Самородова и натурализации Умаева

Черчесов рассказал о будущем Самородова и натурализации Умаева
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью Vesti.kz дал оценку форварду "Актобе" Максиму Самородову, а также прокомментировал возможную натурализацию Идриса Умаева

Новый тренер сборной отметил, что Самородову необходим поступательный рост в карьере: 

"Парня я знаю, но теперь будем изучать. То что пишут, но знаете, про меня столько пишут, я уже привык не реагировать. Это хорошо, что о нем пишут, но главное, чтобы он был сконцентрирован на работе. Статьи в газетах не приведут его в "Милан", он туда попадет, когда будет проявлять свои качества. Надо правильно распорядиться своей карьерой, чтобы рост был постепенный. Можно из "Актобе" попасть в условный "Ювентус" и быть не готовым, а можно ступенчато - "Модена", "Парма", а потом уже "Ювентус". Наша задача помочь футболистам раскрыться".  

Также Черчесов заявил, что он не знал о получении Умаева гражданства РК и футболисту не гарантирован вызов в сборную в связи с этим: 

"Нет, я не уточнял про Умаева в КФФ и у Адиева. У меня очень аккуратное отношение. Парня я не знаю. Футболист получил гражданство, но это не означает автоматический вызов в сборную. В сборную берут не потому что есть паспорт. Он должен встать в наш строй, а мы уже потом решим, подходит он нам или нет. 

Если он получает паспорт по той или иной причине, я только рад иметь такую опцию. Но об этом я не знал, с Адлетом Назарбаевичем будем обсуждать. Может есть не только он (Умаев), но и другие. Но еще раз скажу, получение паспорта ничего не гарантирует, так не бывает". 

Первое интервью Черчесова в Казахстане: про состав, Адиева и цели на ЧМ-2026

Кроме того, Станислав Саламович подробно рассказал о назначении в сборную Казахстана, целях в Лиге наций и отборе ЧМ, перезагрузке состава, роли Зайнутдинова и стадионе, который будет постоянным для проведения домашних игр.

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Метки:
Черчесов Станислав КФФ Сборная РК по футболу Актобе ФК Футбол

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