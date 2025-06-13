Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника сборной Польши, сообщают Vesti.kz.

В интервью "Спорт-Экспресс" он отреагировал на интерес к своей кандидатуре.

- Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с "Ференцварошем" был очень близок к тому, чтобы принять сборную. Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало.

- В четверг появилась информация о том, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Польши. Работает память об успехах "Легии", с которой ваш штаб весной 2016 года сделал золотой дубль?

Поводом для обсуждений стала отставка Михала Пробежа - 12 июня стало известно, что он покидает пост главного тренера сборной Польши. Решение последовало после поражения поляков от Финляндии (1:2) в отборочном матче к чемпионату мира-2026. Сейчас Польша находится на третьем месте в группе G, имея в активе 6 очков после трех туров.

Черчесов уже имеет опыт работы в Польше: до этого он успешно тренировал местный клуб "Ференцварош", а также хорошо говорит по-польски, что делает его потенциальным кандидатом на вакантную должность.

Добавим, что в 2024 году Черчесов тренировал сборную Казахстана, которая под его руководством выступала в Лиге наций, сыграв один раз вничью и проиграв пять матчей с общим счетом 0:15. В начале 2025 года российский специалист покинул национальную команду.