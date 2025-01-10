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Сегодня 13:22

Черчесов одобрил трансфер Чеснокова в РПЛ

©КФФ/ФК "Тобол"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов заявил, что представители грозненского "Ахмата" спрашивали у него про полузащитника Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz. В интервью YouTube-каналу SauBall он заявил, что игрок "Тобола" потянет уровень российской премьер-лиги. 

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- Сейчас Чеснокова связывают с переездом в Россию. У вас про него в "Ахмате" не спрашивали?

- Спрашивали. Я могу дать только характеристику.

- На ваш взгляд, стоит ли ему уезжать в РПЛ? Потянет ли он уровень РПЛ?

- Он потянет. Стоит или нет, решает только он. Это внутренний его позыв. Хочет - значит, надо делать. Но, насколько я знаю, пока он в "Тоболе" и в "Ахмат" он, я так понял, не перешел. У меня часто спрашивают про игроков. Я могу только дать характеристику. А что делать, они сами должны решать. 

- А какую вы ему характеристику дали?

- Наш парень. Может.

Черчесов дал большое интервью для YouTube-канала SauBall, в котором высказался в том числе о ряде казахстанских футболистов, а также о своем положении в национальной команде. Посмотреть выпуск можно ниже.

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА: