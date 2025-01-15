Черчесов одобрил матч сборной Казахстана против России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о возможном товарищеском матче против команды России, передают Vesti.kz.

"Я сказал, что если это возможно - договоритесь, сделаем. Не потому, что я россиянин и хочу сыграть, а потому, что это нормально - сыграть с такой сборной и себя проверить и им помочь. Сказал, чтобы никому обидно не было, и там и там можно сыграть, тоже не проблема", - цитирует Черчесова "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал "Спартак Шоу".

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024-го. Под его руководством она неудачно выступила в Лиге наций УЕФА: потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, вылетев в дивизион С.

Напомним, Черчесов также тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. В 2018-м россияне с ним на домашнем чемпионате мира дошли 1/4 финала, проиграв Хорватии в серии послематчевых пенальти.

На чемпионате Европы-2020 российская сборная не смогла преодолеть групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счетом 1:0. 8 июля 2021-го Черчесов был отправлен в отставку.