Черчесов нашел европейский клуб, который играет как сборная Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал клуб-двойник национальной команды, сообщают Vesti.kz.

"Иногда спрашивают, почему я на футбол хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. "Интер" играет в эту систему, ЦСКА, "Ахмат". Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день "икс", команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать", - сказал Черчесов в эфире программы "Громко" на "Матч ТВ".