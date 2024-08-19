Черчесов нашел европейский клуб, который играет как сборная Казахстана

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Вчера 19:36
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал клуб-двойник национальной команды, сообщают Vesti.kz.

"Иногда спрашивают, почему я на футбол хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь.

ЦСКА играет в той же системе, что сборная Казахстана до меня играла. Практически все клубы в Казахстане так играют. За три дня мне, наверное, сложно будет кардинально поменять что‑то, поэтому в эту же систему придется играть. "Интер" играет в эту систему, ЦСКА, "Ахмат". Мне интересно, какой тренер эту игру как интерпретирует. Чтобы не терять время и выбрать модель, которая даст результат.

Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день "икс", команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать", - сказал Черчесов в эфире программы "Громко" на "Матч ТВ".

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

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