Черчесов феерил в дебютах на ЧМ и еврокубках. Теперь принесет победу Казахстану?

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 16:42
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Известного российского специалиста Станислава Черчесова в начале сентября ждет очередной тренерский дебют - на сей раз на посту главного тренера сборной Казахстана. В преддверии домашнего матча Лиги наций с Норвегией корреспондент Vesti.kz вспомнил дебюты тренера в топовых турнирах и разных командах.

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Сборная Казахстана стала 11-м местом работы для 60-летнего тренера за все время его наставнической деятельности. За 20 лет Черчесов поработал на родине в России, Австрии, Польше и Венгрии, а теперь будет трудиться в Казахстане.


Если говорить о его дебютах в значимых турнирах, то он в первом же матче одерживал победы в австрийской Бундеслиге, российской премьер-лиге (РПЛ), польской Экстраклассе, Лиге наций и Лиге Европы. Кроме того, он побеждал в первом матче в квалификации чемпионата мира, а также выигрывал стартовые игры в Кубке конфедераций и на чемпионате мира-2018, когда сборная России под его руководством разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

В Лиге чемпионов тренерский дебют Черчесова завершился ничейным исходом. Проигрыши были зафиксированы только в первом матче в чемпионате Венгрии, а также в квалификации и основном турнире Евро. Причем в отборе и финальной части европейского первенства сборную России под руководством Черчесова останавливали бельгийцы, поэтому это более-менее объяснимо.


Если смотреть на дебюты Черчесова в разных командах, то они тоже, в большинстве своем, были триумфальными. У руля австрийского "Ваккер-Тироля" сразу же была добыта победа со счетом 5:1. Со московскими "Спартаком" и "Динамо", а также с пермским "Амкаром" он тоже начинал уверенно. Хорошо началась у российского тренера и польская страница истории, когда он с победы стартовал в "Легии".

В конце августа 2016-го Черчесов провел первый матч у руля сборной России. В гостях его подопечные сыграли вничью с Турцией (0:0). И только в двух случаях у Станислава Саламовича дебюты не задавались. Это было в грозненском "Ахмате" в 2011-м, когда его команда дома проиграла нальчикскому "Спартаку" (0:1), а также в венгерском "Ференцвароше", когда в 2022-м клуб на выезде проиграл "Академии Пушкаша" (0:1).


Как видим, у Черчесова хорошая статистика в дебютах, как на турнирах, так и в различных командах. И хочется верить, что дебют в Алматы в роли главного тренера сборной Казахстана тоже сложится удачно.

Ранее мы вспомнили, как сборная Казахстана проводила свои домашние матчи в Алматы. Есть поводы для гордости, но имеются и негативные моменты. Подробнее читайте здесь:

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