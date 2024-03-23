Чемпионы Европы отметили сокрушительную победу над Казахстаном. Фото

Пресс-служба сборной Греции опубликовала фотографии, на которых футболисты национальной команды отмечают победу над сборной Казахстана (5:0) в полуфинале плей-офф Лиги наций, сообщает Vesti.kz.

Игроки греческой команды вместе с тренерским штабом собрались в одном из ресторанов столичного города Афины, чтобы за ужином отметить уверенную победу и выход в финал плей-офф Лиги наций.

Сама игра, прошла в ночь с 21 на 22 марта здесь же, и завершилась разгромной победой греков со счетом 5:0.

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Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций.

При этом сборная Греции уже становилась победителем континентального первенства, когда в 2004 году в финале обыграла Португалию.