Чемпионы Европы отметили сокрушительную победу над Казахстаном. Фото

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Пресс-служба сборной Греции опубликовала фотографии, на которых футболисты национальной команды отмечают победу над сборной Казахстана (5:0) в полуфинале плей-офф Лиги наций, сообщает Vesti.kz.

Игроки греческой команды вместе с тренерским штабом собрались в одном из ресторанов столичного города Афины, чтобы за ужином отметить уверенную победу и выход в финал плей-офф Лиги наций. 

Сама игра, прошла в ночь с 21 на 22 марта здесь же, и завершилась разгромной победой греков со счетом 5:0.

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Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций.

При этом сборная Греции уже становилась победителем континентального первенства, когда в 2004 году в финале обыграла Португалию.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
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