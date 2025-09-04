Чемпион мира по футболу близок к завершению карьеры в 31 год: известны подробности

Французский защитник Самюэль Умтити рассматривает возможность завершить карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'equipe.

Если до 10 сентября 31-летний футболист не найдёт новый клуб, он может прекратить выступления на профессиональном уровне.

С 1 июля Умтити является свободным агентом после окончания двухлетнего контракта с "Лиллем". Последний раз он выходил на поле в январе 2024 года.

После двух операций на колене бывший игрок "Барселоны" ещё в феврале задумывался о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Отметим, что футболист является чемпионом мира 2018 года. В составе французского "Лиона" он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе "Барселоны" он выиграл все национальные трофеи - по два раза Ла Лигу и Суперкубок Испании, и трижды Кубок страны.

Также в его карьере были французский "Лилль" и итальянский "Лечче".



