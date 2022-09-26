Cенсацией завершился матч сборной Франции в Лиге наций

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Сегодня 11:02
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Сборная Франции по футболу уступила Дании в шестом туре Лиги наций. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен" и завершилась со счетом 2:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу хозяевам поля принесли точные удары Каспера Дольберга и Андреаса Скова-Ольсена на 34-й и 39-й минутах соответственно.

Это поражение стало третьим для французов в нынешнем розыгрыше и вторым от датчан. Ранее подопечные Дидье Дешама уступили им - 1:2, также была неудача во встрече с Хорватией - 0:1.

От вылета в дивизион В французов спасла победа в параллельном матче хорватов над австрийцами - 3:1. Таким образом Хорватия с 13 очками заняла первое место в группе 1 дивизиона А, за ней расположились Дания (12), Франция (5) и Австрия (4).

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Метки:
Франция Дания Лига наций

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