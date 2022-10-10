В Британии назвали самого опасного футболиста сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 22:01
©КФФ

Британская вещательная компания (British Broadcasting Company) рассказала немного о сборной Казахстана по футболу, попавшую в группу H отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой группе казахстанцы сыграют с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

"Рейтинг ФИФА: 113. Главный тренер: Магомед Адиев. Капитан: Асхат Тагыберген. Ключевой игрок: Бахтиер Зайнутдинов.

Казахстан более неизвестен по сравнению с другими командами в группе H.

Большинство игроков команды Магомеда Адиева играют в национальном чемпионате страны, хотя 24-летний полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов очень опасен и на его счету 10 голов в 24 матчах.

Несмотря на то, что это команда с самым низким рейтингом в Европе, она очень опасна, о чем свидетельствует ее выход в дивизион B Лиги наций, где казахстанцы одержали четыре победы.

Северная Ирландия никогда не играла с Казахстаном, так что для всех это будет первый матч", - говорится в тексте.

Напомним, что Казахстан начнет отбор к Евро домашним матчем против Словении 23 марта. Более подробно с расписанием игр можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Великобритания Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Адиев Магомед Чемпионат Европы по футболу

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