Бразилия потерпела неожиданное поражение в матче с 6 голами и пенальти

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Сегодня 08:20
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Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Сенегала в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу сенегальцев. Хотя первыми успеха добились бразильские футболисты.

В составе победителей отличились Хабиб Диалло (22-я минута), Маркиньос (52-я, автогол) и Садио Мане (55-я, 90+7-я, с пенальти). У проигравших голы забивали Лукас Пакета (11-я) и Маркиньос (58-я).

Напомним, что 18 июня Бразилия в другой контрольной игре выиграла у Гвинеи - 4:1.

Всего бразильцы провели 40 матчей против африканских команд, одержав 34 победы при 2 ничьих и 4 поражениях.

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Метки:
Бразилия Сенегал
Новости
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