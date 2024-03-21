"Большие перемены". В Греции назвали победителя матча против сборной Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Греческий журналист Пол Пападопулос в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от матча между сборными Греции и Казахстана в полуфинале стыков Евро-2024. Он считает, что в этом противостоянии не может быть двух вариантов.

"Считаю, что победу одержит Греция. У этой команды больше опыта и она более качественная. Сейчас в сборной большие перемены. Если говорить о персоналиях, то Греция - это, в первую очередь, команда. У нас нет звезд. Но вся команда воодушевлена предстоящими играми. Нашими ключевыми игроками я бы назвал лидера Бакасетаса, нападающего Иоаннидиса и восходящую звезду Константелиаса", - сказал журналист.

Кроме того, Пападопулос прокомментировал травму защитника Константиноса Кулиеракиса. Он рассказал, что все не так серьезно, а в паре центральных защитников все равно рассматривался дуэт Пантелиса Хацидиакоса и Константиноса Мавропаноса.

Напомним, что матч сборной Казахстана в Афинах пройдет ближайшей ночью. Он начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи выйдет в финал стыков, где на выезде сыграет либо с Грузией, либо с Люксембургом.

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024