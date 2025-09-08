Беллингем сыграет с Казахстаном: названы составы на матч в Актобе

Сборные Казахстана и Англии объявили стартовый состав на матч отбора на молодежный Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D состоится сегодня, 8 сентября в Актобе и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.

Кем сыграет Казахстан против Англии:

Талыспаев, Мрынский, Аскаров, Каримов, Мурзагалиев, Нурымбет, Жаксылык, Байдавлетов, Байбек, Труфанов, Багдат.





Состав Англии на матч с Казахстаном:

Бидл, Диблинг, Ачеампонг, Нортон-Каффи, Грей, Хиншелвуд, Нванери, Беллингем, Майли, Мубама, Гиттенс.

Отметим, что капитаном сборной Англии является Джоб Беллингем - младший брат звезды "Реала" Джудда Беллингема.



Напомним, в первом туре сборная Казахстана обыграла на своем поле команду Андорры (1:0).

Помимо Казахстана, Англии и Андорры в группе выступает команды Ирландии, Словакии и Молдовы.

В следующем туре 9 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с Андоррой.