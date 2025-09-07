Сборные
Сегодня 07:30

Бельгия - Казахстан: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026

©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу проведёт матч с Бельгией в рамках 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Брюсселе и начнётся в 23:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

 Статистические факты от ФНК

команды провели между собой 6 матчей, по итогам которых преимущество у Бельгии: 4 победы, 2 ничьих;
в двух последних матчах против казахстанцев бельгийцы не пропускали;
Бельгия одержала над Казахстаном четыре победы подряд;
бельгийцы забивали Казахстану минимум два мяча в пяти последних матчах;
в двух последних матчах бельгийцы забили десять голов;
казахстанцы потерпели три поражения подряд;
бельгийцы в отборе набрали семь очков за три матча, казахстанцы – три за четыре.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)
3. Бельгия – 7 очков (3 матча)
4. Казахстан – 3 очка (4 матча)
5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)