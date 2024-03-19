Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление о матче с Грецией

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов в интервью Sport Plus Qazaqstan высказался о возможном сопернике по финалу Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

"Пока я не думаю об этом, я не люблю загадывать. С Грецией сыграем, дальше будет видно. Сейчас настрой только на них", - заявил Зайнутдинов.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.