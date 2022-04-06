Бабаян отреагировал на предложение возглавить сборную Казахстана

Ассистент главного тренера ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника сборной Казахстана по футболу, сообщает "Чемпионат".

"У меня действующий контракт с клубом до конца мая. Все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА", - сказал Бабаян.

Напомним, ранее стало известно о предложении к Бабаяну возглавить национальную команду. Сейчас 42-летний казахстанский специалист помогает Алексею Березуцкому.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстанская федерация футбола не будет продлевать контракт с Андреем Карповичем, который руководил командой в стыковых матчах Лиги наций против Молдовы и сохранил прописку в дивизионе C.

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