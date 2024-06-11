Аймбетов прокомментировал поражение в матче с Азербайджаном

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Вчера 22:57
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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче от Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев.

Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0: голы на счету Яна Вороговского и Максима Самородова. Аймбетов отличился результативной передачей.

- К сожалению, мы не смогли использовать все свои моменты. Каждый игрок мечтает забить за сборную Казахстана, независимо от игры: будь это товарищеский матч, либо официальный. Постарался забить свой гол, однако мне не хватило удачи.

- Несмотря на это, ты отдал голевой пас Максиму Самородову.

- Я рад, что ушел с поля не без голевого действия. Обидно, что мы проиграли.

- В социальных сетях пишут о том, что скоро ты покинешь «Адана Демирспор".

- На данный момент я ничего не знаю. Это все слухи. Пока у меня есть действующий контракт.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана уступила в Ереване команде Армении - 1:2.

В этих встречах командой руководил казахстанский специалист Руслан Балтиев, входивший в штаб прежнего наставника Магомеда Адиева. Новый наставник команды Станислав Черчесов, назначенный на свой пост 3 июня приступит к работе позднее.

Метки:
Аймбетов Абат Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Еврофутбол

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