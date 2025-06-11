Аргентина вдесятером вырвала ничью в матче отбора на ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Колумбии сыграли вничью в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Диаса, забитый на 24-й минуте, хозяева поля ответили точным ударом Тьяго Альмады на 81-й. К этому моменту аргентинцы уже играли в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса на 70-й минуте.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси вышел в стартовом составе, но был заменен на 78-й минуте.

Аргентина, обеспечившая себе участие в финальной части турнира и первое место в группе, набрала 35 очков. Колумбия с 22 баллами располагается на шестой строчке.

Cледующий матч Аргентина проведет с Венесуэлой 3 сентября, а Колумбия в этот день встретится с Боливией.