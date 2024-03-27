Аргентина сделала камбэк и выиграла второй матч без Месси

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Сегодня 11:33
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Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над Коста-Рикой в товарищеском матче, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум" в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов мира.

При этом первыми счет в матче открыли костариканцы - на 34-й минуте гол забил Манфред Угальде.

Однако после перерыва аргентинцы переломили ход игры и вырвали победу. Отличились Анхель Ди Мария (52-я минута), Алексис Мак Аллистер (56-я) и Лаутаро Мартинес (77-я).

Тем самым Мартинес прервал 16-матчевую безголевую серию в сборной Аргентины. Последний раз форвард "Интера" поражал чужие ворота в составе "альбиселесте" 24 сентября 2022 года в товарищеском матче с Гондурасом (3:0).

Добавим, что аргентинцы выиграли оба мартовских матча. Ранее они разгромили сборную Сальвадора со счетом 3:0.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил обе встречи из-за повреждения подколенного сухожилия, полученного во время выступления за клуб "Интер Майами".

Метки:
Аргентина Месси Лионель Коста-Рика Футбол

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