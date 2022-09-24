Аргентина разгромила Гондурас. Месси забил гол-шедевр

Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над Гондурасом в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в США и завершилась со счетом 3:0. Отличились Лаутаро Мартинес (16-я минута) и Лионель Месси (45+2-я, пенальти и 69-я), оформивший дубль.

Особо красивым получился третий гол, когда аргентинцы прессингом заставили ошибиться оборону соперника, чем воспользовался Месси, который моментально оценил ситуацию и в касание перекинул мяч через вратаря из-за пределов штрафной площади. Мастер!