Аргентина разгромила Гондурас. Месси забил гол-шедевр

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Вчера 17:33
©twitter.com/Argentina

Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над Гондурасом в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в США и завершилась со счетом 3:0. Отличились Лаутаро Мартинес (16-я минута) и Лионель Месси (45+2-я, пенальти и 69-я), оформивший дубль.

Особо красивым получился третий гол, когда аргентинцы прессингом заставили ошибиться оборону соперника, чем воспользовался Месси, который моментально оценил ситуацию и в касание перекинул мяч через вратаря из-за пределов штрафной площади. Мастер!

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Аргентина Гондурас

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