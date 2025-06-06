Аргентина с Месси обеспечила себе первое место в отборе к ЧМ-2026 по футболу

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Чили в матче 15-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Жулио Мартинес Праданос" в Сантьяго (Чили) и завершилась минимальной победой госте со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 16-й минуте игры забил нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес.

Капитан "альбиселесте" Лионель Месси начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 57-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Благодаря этой победе сборная Аргентины досрочно обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к ЧМ-2026.

За три тура до финиша квалификации КОНМЕБОЛ "альбиселесте" лидируют с 34 набранными очками в 15 матчах. Чили с 10 очками в 15 играх занимает последнее, 10-е место.





Ближайшими преследователями действующих чемпионов мира являются национальные команды Эквадора и Парагвая, в активе которых по 24 очка после 15 сыгранных матчей.



