Аншлаг для Холанда. Билеты на первый матч Казахстана в Лиге наций распроданы за день

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Сегодня 10:18
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Болельщики раскупили билеты на первый матч сборной Казахстана по футболу в дивизионе В Лиги Наций против Норвегии, передает Vesti.kz.

Игра против Норвегии, главной звездой которого является форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, пройдет 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, который вмещает 23 804 зрителя.

Последний раз в Алматы национальная команда играла в 2020 году. Тогда матчи Лиги наций против Беларуси, Литвы и Албании проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Последний официальный матч со зрителями в Алматы прошел еще 10 июня 2017 года против Дании (1:3) в отборе ЧМ-2018.

Помимо Норвегии, казахстанцы сыграют со Словенией и Австрией.

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Футбол Норвегия Холанд Эрлинг

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