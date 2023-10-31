Аншлаг? На домашний матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 не осталось билетов

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:53
©КФФ

На последний домашний матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024 вероятно не осталось билетов, сообщают Vesti.kz.

Матч девятого тура группы H против команды Сан-Марино пройдет 17 ноября в Астане.

На сайте, где ведется онлайн-продажа билетов, невозможно выбрать сектор и место и продолжить покупку (скриншот со смартфона).

В браузере на ПК также невозможно выбрать сектор и место.

Отметим, что онлайн-продажа билетов началась накануне. Утром, 31 октября было куплено 14,5 тысяч из 30 тысяч билетов.

Напомним, что сборная Казахстана, набрав 15 очков, занимает третье место в группе H.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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