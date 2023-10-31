Аншлаг? На домашний матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 не осталось билетов

На последний домашний матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024 вероятно не осталось билетов, сообщают Vesti.kz.

Матч девятого тура группы H против команды Сан-Марино пройдет 17 ноября в Астане.

На сайте, где ведется онлайн-продажа билетов, невозможно выбрать сектор и место и продолжить покупку (скриншот со смартфона).

В браузере на ПК также невозможно выбрать сектор и место.

Отметим, что онлайн-продажа билетов началась накануне. Утром, 31 октября было куплено 14,5 тысяч из 30 тысяч билетов.

Напомним, что сборная Казахстана, набрав 15 очков, занимает третье место в группе H.