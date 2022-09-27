Англия уволит тренера до игр с Казахстаном? Известны подробности

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:17
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Telegraph.

Контракт Саутгейта рассчитан до лета 2024 года. Зарплата - около пяти миллионов фунтов в год.

Сборная Англии выступит на чемпионате мира в одной группе с Ираном, Уэльсом и США.

Добавим, что английская команда крайне неудачно выступила в розыгрыше Лиги наций и покинула дивизион А: потенциальным соперником сборной Саутгейта может стать Казахстан, который выиграл группу в дивизионе С.

Что касается Англии, то она не смогла победить на протяжении шести матчей подряд. В активе команды три поражения и три ничьих, в результате чего она заняла последнее место.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу

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