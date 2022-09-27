Англия уволит тренера до игр с Казахстаном? Известны подробности

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Telegraph.
Контракт Саутгейта рассчитан до лета 2024 года. Зарплата - около пяти миллионов фунтов в год.
Сборная Англии выступит на чемпионате мира в одной группе с Ираном, Уэльсом и США.
Добавим, что английская команда крайне неудачно выступила в розыгрыше Лиги наций и покинула дивизион А: потенциальным соперником сборной Саутгейта может стать Казахстан, который выиграл группу в дивизионе С.
Что касается Англии, то она не смогла победить на протяжении шести матчей подряд. В активе команды три поражения и три ничьих, в результате чего она заняла последнее место.