Анчелотти шокировал фанатов: почему Неймар снова вне сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил своё решение не вызывать Неймара на матчи квалификации ЧМ-2026 против Чили и Боливии, сообщают Vesti.kz.

"Как сам Неймар правильно сказал, дело не в травмах, а в его физической форме. Талант у него есть, но конкуренция очень высокая - по меньшей мере 70 футболистов претендуют на место в сборной. Мы хотим играть интенсивно, жёстко в обороне и быстро перемещать мяч. Нельзя ошибиться с выбором состава. Почти 24 года прошло с последней победы Бразилии на чемпионате мира - время пришло", - приводит слова Анчелотти журналист Альфредо Педулла.

Ранее сообщалось о проблемах с бедром у форварда «Сантоса», однако сам Неймар подчеркнул, что его отсутствие в заявке не связано с травмой. Напомним, за национальную команду он не играет с октября 2023 года, когда в поединке с Уругваем получил разрыв крестообразной связки и выбыл почти на год.

Бразильцы проведут домашний матч с Чили 4 сентября, а 9 сентября сыграют на выезде против Боливии. Для команды Анчелотти эти встречи носят формальный характер - путёвка на чемпионат мира уже в кармане.