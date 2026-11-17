Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил официальный состав на товарищеский матч против национальной команды Сингапура, передают Vesti.kz.

Состав Бразилии на матч с Сингапуром

Как и обещал итальянский специалист накануне, с первых минут атаку пятикратных чемпионов мира возглавят нападающие мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Эндрик Фелипе. Полностью "основа" бразильцев выглядит следующим образом:

Лукас Перри (в)Дуглас СантосДжонатан ЖезусГабриэль МагальяйнсВандерсонЖоао ГомесБруну Гимарайнш (к)РайанЭстеваоЭндрикВинисиус

Где и когда пройдёт матч

Встреча между командами Сингапура и Бразилии состоится 17 ноября на Национальном стадионе в Калланге (Сингапур) и начнётся в 15:00 по казахстанскому времени.

В последнем матче 14 ноября команда Анчелотти в товарищеском матче уступила Японии со счётом 2:3.

Ранее Винисиус вынес вердикт Анчелотти в сборной Бразилии.

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