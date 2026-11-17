Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил официальный состав на товарищеский матч против национальной команды Сингапура, передают Vesti.kz.Состав Бразилии на матч с Сингапуром
Как и обещал итальянский специалист накануне, с первых минут атаку пятикратных чемпионов мира возглавят нападающие мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Эндрик Фелипе. Полностью "основа" бразильцев выглядит следующим образом:
Где и когда пройдёт матч
Встреча между командами Сингапура и Бразилии состоится 17 ноября на Национальном стадионе в Калланге (Сингапур) и начнётся в 15:00 по казахстанскому времени.
В последнем матче 14 ноября команда Анчелотти в товарищеском матче уступила Японии со счётом 2:3.
Ранее Винисиус вынес вердикт Анчелотти в сборной Бразилии.