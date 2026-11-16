Анчелотти жёстко ответил легенде Бразилии после призыва к отставке

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти резко отреагировал на публичную критику со стороны чемпиона мира 1994 года Ромарио, потребовавшего его немедленной отставки, передают Vesti.kz.

Поводом для конфликта стало поражение бразильцев в товарищеском матче против Японии (2:3), в котором решающий мяч был пропущен в компенсированное время. После игры Ромарио в своих соцсетях призвал руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) отправить итальянского специалиста в отставку.

"Анчелотти, хватит! Собирай свои вещи и проваливай! Мы больше не можем этого терпеть! Никто не спорит с твоей историей. Ты один из величайших тренеров, которых видел мировой футбол, но это было на клубном уровне. В сборной Бразилии ты до сих пор не показал, зачем пришёл", - написал Ромарио.

На пресс-конференции перед контрольным матчем с Сингапуром, который состоится 17 ноября, Анчелотти признал, что команда выступает ниже ожиданий, однако жёстко ответил бывшему форварду.

"В демократической стране, где есть свобода слова, каждый может высказывать своё мнение. Ромарио высказывается, как и все остальные, у него есть право на мнение. На мой взгляд, человек может говорить ложь, правду или глупости. Правда в том, что Ромарио слишком много болтает", - приводит слова 67-летнего специалиста UOL Esporte.

При этом итальянец подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит работу над тем, чтобы вернуть сборной Бразилии конкурентоспособность на мировом уровне.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии весной 2025 года, подписав контракт до 1 июля 2030 года. До этого он тренировал "Реал", "Эвертон", "Наполи", "Баварию", ПСЖ, "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парму" и "Реджану".