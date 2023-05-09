Алибек Касым близок к вызову в сборную Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
9 мая 13:10
©UEFA

24-летний защитник "Актобе" Алибек Касым уже в следующем месяце может быть вызван в сборную Казахстана. Подробностями поделился инсайдер Айдын Кожахмет, сообщают Vesti.kz.

В Telegram-канале Kozhakhmet_Inside сообщается, что из департамента сборных КФФ запросили документы Касыма для оформления визы. Следовательно, тренерский штаб Магомеда Адиева, вероятно, заинтересован в приглашении игрока в команду.

Ранее Касым долгое время оказывался за бортом национальной команды, и среди журналистов и болельщиков было много разговоров на эту тему. Сообщалось, что у игрока и главного тренера произошел конфликт, и ввиду этого Адиев не рассчитывает вызывать защитника, даже несмотря на наличие хорошей формы и игрового тонуса.

Напомним, что в июне сборная Казахстана проведет две встречи в рамках отборочного цикла Евро-2024. 16 июня в Италии команда сыграет с Сан-Марино, а спустя три дня на выезде померится силами с Северной Ирландией.

В десяти матчах в составе "Актобе" в этом сезоне Алибек забил два гола с пенальти, а также отметился тремя желтыми карточками. 

 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Актобе ФК Адиев Магомед КФФ

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